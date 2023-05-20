20 мая основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что "захватил" город.

Временно исполняющий обязанности командира 3 штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин раскрыл реальную обстановку в Бахмуте на фоне сообщения главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина о том, что ВСУ "сдали" город.

Подробности военный рассказал в эфире национального марафона. По его словам, это очередное бесчисленное заявление Пригожина, которое не несет никакой информативной ценности.

"Идут бои, идут тяжелые бои и в самом городе, и вокруг него. Единственное, что вокруг города ситуация кардинально изменилась, и враг вынужден быть в обороне, и при этом, из-за крайне плохой подготовки, ему приходится отступать", - указал он.

Также Жорин прокомментировал анонс Пригожина по поводу "ротации" в Бахмуте (с 25 мая на смену "вагнеровцам" должны зайти регулярные войска армии РФ).

Майор ВСУ считает, что Пригожин ведет свою собственную игру и пытается откреститься от ответственности за будущее поражение в Бахмуте: "Он хочет как можно быстрее куда-нибудь отсюда деться, потому что понимает, что поражение здесь неминуемое и оно крайне близко. И, конечно, ему очень хочется, чтобы это поражение получила российская армия, а не "вагнеровцы". Поэтому он будет заявлять все, что угодно. Как можно быстрее передавать оборону", - отметил Жорин.

"Что касается города, то цель абсолютно понятна. Сейчас приоритет для нас не сам город, а охватить его по флангам, чем мы на данный момент и занимаемся, тем самым создать условия, в которых враг просто не сможет существовать в там", - указал он.

Пригожин раскрыл детали "взятия" Бахмута

Напомним, что днем 20 мая прислужник лидера РФ Евгений Пригожин заявил, что ему вместе с наемниками "вагнеровцами" удалось захватить Бахмут. Это сообщение опровергли в Украине, уточнив, что ВСУ ведут оборону Бахмута в районе "Самолет". Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

Уже позже Пригожин зашел в своей информационной "атаке" еще дальше, расписав детали о том, как "брал" Бахмут. Он уточнил, что группировка "Вагнер" была в 23 раза меньше от необходимой численности, и что в распоряжении наемников было в 27 раз меньше оружия. В этот же день над ним знатно поиздевался российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков).

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