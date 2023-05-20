Там объяснили, что оккупанты распространяют такие сообщения, чтобы деморализовать украинских военных.

В Министерстве обороны опровергли российские фейки о якобы исчезновении главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Генерал на месте и выполняет свою работу.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр. "Россияне запустили информационную волну о якобы исчезновении нашего главнокомандующего Валерия Федоровича Залужного. Главком на месте. Делает свою работу. Только что общались", - подчеркнула она.

По словам заместителя министра, это типичная информационная технология оккупантов, которая направлена на деморализацию украинской армии.

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"По времени действия она очень короткая - от нескольких часов до одного дня. Потому что информацию легко проверить. А эффект от нее ожидается в случае точного момента распространения и массовости", - пояснила она.

Маляр добавила, что россияне распространяют эту дезинформацию именно сейчас из-за достижения пика напряжения в Бахмуте, когда даже несколько деморализованных украинских военных облегчат ситуацию для оккупантов.

"Собственно, ради этого и куча преждевременных сообщений о "взятии" Бахмута", - уточнила она.

Российские фейки о войне

В течение нескольких последних дней российские оккупанты неоднократно распространяли фейковые сообщения о ситуации в Бахмуте и о якобы гибели украинских командующих. Как ранее сообщала Маляр, в частности речь шла о командующем силами теробороны Игоре Танцюре, командующем Сухопутными войсками Александре Сырском и главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном.

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