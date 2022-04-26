Советник руководителя Офиса президента Украины отметил, что "часы уже начали обратный отсчет".

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк напомнил о распаде Российской империи словами о том, что история бывает безжалостной к авантюрам тиранов.

Об этом Подоляк сообщил в Twitter.

"В 1914 году Российская империя вступила в Первую мировую войну. Публика аплодировала в патриотическом угаре, предвкушая будущие победы. Никто не мог даже представить, какой крен даст история уже за три года – чем все закончится для империи и какая судьба постигнет царя", - заявил Подоляк.

"Российским властям легко принимать решение об обстрелах украинских городов в золотых кабинетах Москвы. Им может казаться, что они вечны, война далеко, а падение экономики не скажется на личном благосостоянии. Но история бывает безжалостной к авантюрам тиранов. Часы уже начали обратный отсчет", - подчеркнул Подоляк.

Напомним, у Зеленского указали на важный симптом тяжелой болезни России.

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