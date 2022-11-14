В частности, советник руководителя ОП предлагает российским военным занять "лучшие" оборонительные позиции, которые расположены за пределами международно признанных украинских границ.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк озвучил совет для российского военного командования.

"Как советник позволю себе небольшой совет российскому военному командованию: юг Украины – это голая степь, Крым – природный котел, а Донецк имеет невыгодное расположение. Лучшее место для обороны - за рубежом Украины. Там, куда "злые украинцы" точно не зайдут", - отметил советник ОП в Twitter.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября Подоляк высказал мнение, что Россия будет готова к переговорам и выходу своих войск из Украины после деоккупации Донецка или Луганска.

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Украинские военные 11 ноября зашли в Херсон, который был оккупирован в первые дни полномасштабной войны РФ против Украины.

13 ноября стало известно, что с начала прошлой недели на правом берегу Днепра деоккупировано 179 населенных пунктов. В освобожденных населенных пунктах проводятся стабилизационные мероприятия, работают саперы, поскольку оккупанты заминировали многие объекты.

Советник главы МВД Антон Геращенко уверен, что нельзя исключать возможность свержение Путина с президентского поста в результате переворота. Для этого должно погибнуть больше россиян.