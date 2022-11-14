Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк озвучил совет для российского военного командования.
"Как советник позволю себе небольшой совет российскому военному командованию: юг Украины – это голая степь, Крым – природный котел, а Донецк имеет невыгодное расположение. Лучшее место для обороны - за рубежом Украины. Там, куда "злые украинцы" точно не зайдут", - отметил советник ОП в Twitter.
Как сообщал УНИАН, 13 ноября Подоляк высказал мнение, что Россия будет готова к переговорам и выходу своих войск из Украины после деоккупации Донецка или Луганска.
Война в Украине: последние новости
Украинские военные 11 ноября зашли в Херсон, который был оккупирован в первые дни полномасштабной войны РФ против Украины.
13 ноября стало известно, что с начала прошлой недели на правом берегу Днепра деоккупировано 179 населенных пунктов. В освобожденных населенных пунктах проводятся стабилизационные мероприятия, работают саперы, поскольку оккупанты заминировали многие объекты.
Советник главы МВД Антон Геращенко уверен, что нельзя исключать возможность свержение Путина с президентского поста в результате переворота. Для этого должно погибнуть больше россиян.