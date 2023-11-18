Серия неожиданных атак спецназовцев ГУР МО Украины в Крыму нацелена на то, чтобы продолжать психологическое давление на российских оккупантов, а также повысить уровень подготовки воинов к предстоящему освобождению полуострова.

Воин спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Артан" под позывним "Лютый" поделился деталями рейдов во временно оккупированный Крым.

Как сообщило ГУР Министерства обороны, 29-летний "Лютый" непосредственно участвовал в миссиях на оккупированном полуострове, которые состоялись 3 октября и 24 августа 2023 года.

Отмечается, что на небольшом катере Лютый с собратьями прикрывал ударную группу десанта: находясь на расстоянии 500-1000 метров от западного крымского побережья, вооруженные ПЗРК "Stinger" воины ожидали вероятные вертолетные атаки россиян.

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"Во время августовской операции в Крыму подняли государственный флаг. По данным Генерального управления разведки, в октябрьской операции участвовали около 30 человек, она длилась несколько часов и привела к потерям с обеих сторон. "Алтан" насчитывает около 1000 человек и осуществляет диверсионную деятельность в разных местах. "Лютый" также участвовал в операциях на нефтяном буровом объекте у побережья Крыма, который Россия использовала как базу связи и который был отвоеван Украиной в сентябре", - пишет издание Аt-s.

Отмечается, что ГУР контролирует несколько спецназов. Целью серии операций было улучшить подготовку войск к возвращению Крыма, а также продемонстрировать возможности внезапного нападения для психологического давления на Россию.

"Крым является ключевым местом для российских военных и является первоочередной целью. Операции спецназа против Крыма будут продолжаться", - добавляется в сообщении.

Рейды на оккупированный Крым

4 октября стало известно, что бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины на лодках добрались до Крыма, высадились на территории полуострова. Это была операция диверсионно-разведывательного характера, она предусматривает определенные меры на территории и возвращение группы обратно.

Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины показали кадры подготовки и реализации рейдов на территорию временно оккупированного Россией Крыма.

В ГУР отметили, что их мотивированные разведчики-спецназовцы "продолжают свой знаменитый боевой путь, демонстрируя храбрость и хладнокровие во время боевых задач".

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