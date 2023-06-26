Валерияй Кондратюк отметил, что эта операция стала "первым вызовом" для Кремля.

Нынешний начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов возглавлял диверсионный рейд во временно оккупированный Крым в 2016 году. Тогда президент Российской Федерации Владимир Путин прервал свой визит в Азербайджан.

По словам бывшего главы украинской разведки Валерия Кондратюка, с 2014 года спецслужбы Украины устраивали диверсии на временно оккупированных территориях. При этом он указал, что Буданов тогда был оперативником и возглавлял операцию в Крыму в 2016 году.

"Это была ситуация, как перед началом вторжения. РФ сосредоточила большое количество вертолетов на аэродроме в Джанкое, и было понимание, что они будут использованы для доставки десанта на малых высотах, в том числе и захвата дамбы Каховской ГЭС. Эта группа должна была создать условия, чтобы в случае необходимости подорвать аэродром", - рассказал Кондратюк в интервью Радио Свобода.

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Он отметил, что во время выполнения задания группа попала в засаду, но приняла бой и вернулась без потерь, хотя оккупанты говорили об обратном. Бывший разведчик указал, что рейд группы Буданова стал "первым вызовом" для Кремля, а Путин прервал визит в Азербайджан.

Оккупация Россией Крыма - главные новости

Весной 2014 года армия Российской Федерации вторглись на территорию украинского полуострова Крым, а 16 марта захватчики провели фейковый референдум. При этом самопровозглашенные крымские власти заявили, что якобы 96,77% участников фейкового референдума поддержали присоединение Крыма к России.

Верховная Рада объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. В свою очередь Запад ввел санкции против Москвы и отказался признавать полуостров российским.

23 июня 2023 года 44-й президент США Барак Обама заявил, что Украина в 2014 году "не была Украиной, о которой говорим сегодня". Кроме того, он встал на защиту Ангелы Меркель, которая, будучи канцлером ФРГ, активно сотрудничала с Россией.

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