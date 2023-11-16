"На гидроциклах - в оккупированный Крым!",- говорят в разведке.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины показали кадры подготовки и реализации рейдов на территорию временно оккупированного Россией Крыма.

На видеозаписи в сообщении в Telegram-канале ГУР, где речь идет о "Миссии "Крым", показана подготовка бойцов, в частности на водном транспорте.

"На гидроциклах - в оккупированный Крым! Уникальные кадры подготовки и реализации рейдов на территорию временно оккупированного Крыма, осуществленных воинами "Стугны" и "Братства" спецподразделения Тимура Главного управления разведки Министерства обороны Украины!",- отмечается в сообщении.

В ГУР отметили, что их мотивированные разведчики-спецназовцы "продолжают свой знаменитый боевой путь, демонстрируя храбрость и хладнокровие во время боевых задач".

РФ сосредоточила более 800 ракет в Крыму - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 16 ноября, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что российские захватчики сосредоточили более 800 ракет в оккупированном Крыму для осуществления энергетического террора этой зимой.

Она отметила, что на Крымском полуострове у врага развернут мощный хаб военного ресурса, в частности, ракеты типа "Калибр" сосредоточены там, ракеты типа "Оникс" также запускаются с Крымского полуострова.

Вас также могут заинтересовать новости: