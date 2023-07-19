На Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях продолжаются тяжелые бои.

Украинские защитники и защитницы под плотными обстрелами российской артиллерии и огнем авиации продолжают отражать вражеские атаки на нескольких направлениях.

Как сообщает Генштаб ВСУ, российские захватчики и в дальнейшем сосредотачивают большинство своих сил на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

На этих участках фронта продолжаются тяжелые бои. В частности, в течение суток там произошло 19 боевых столкновений.

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По данным Генштаба, на Бахмутском направлении под плотным огнем артиллерии противника украинские защитники успешно отбили атаки оккупантов в районе Богдановки Донецкой области, а на Авдеевском направлении - под мощным огнем авиации и артиллерии россиян ВСУ успешно отбили атаки врага в районе Невельского.

Кроме того, на Марьинском направлении силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки.

В то же время украинские защитники и защитницы продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях и закрепляются на достигнутых рубежах. Там украинская армия бьет артиллерией по выявленным целям россиян и ведет контрбатарейную борьбу.

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Украинские военные на Таврическом направлении продолжают вытеснять российских захватчиков с занимаемых ими позиций. Силы обороны имеют некоторый успех в этом, а также закрепляются на достигнутых рубежах.

Кроме того Вооруженные силы Украины продвинулись на 1 км вдоль линии фронта на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Воин батальона "Свобода" бригады быстрого реагирования НГУ "рубеж" Михаил Иваночко отметил, что ВСУ захватывают стратегические места вокруг Бахмута. В ближайшие две-три недели захватчики будут вынуждены покинуть город.

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