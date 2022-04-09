18 марта российские военные взяли журналиста в плен, они его жестоко били.

Под Мариуполем оккупанты пытали журналиста Евгения Баля. 78-летнего мужчину жестоко избили. Он умер в результате пыток.

Об этом сообщается в Telegram Национального союза журналистов Украины.

Журналист, писатель, волонтер, член Национального союза журналистов Украины и Национального союза писателей Украины Евгений Баль жил под Мариуполем, в Мелекино. 18 марта оккупанты пришли в дом мужчины и незаконно его арестовали.

"Поводом для задержания якобы стали "компрометирующие" фото вместе с украинскими военными. Оккупанты перевернули вверх дном дом, а самого хозяина забрали "на подвал". Через три дня его, жестоко избитого, отпустили", - рассказала первая секретарь НСЖУ Лина Кущ.

Союз журналистов держал в тайне преследование Баля, чтобы тот мог выехать с временно захваченной территории и попасть в безопасное место.

"2 апреля он ушел из жизни. Его смерть стала следствием пыток, которым подвергли журналиста-ветерана российские оккупанты", - сообщили в НСЖУ.

Евгений Баль был капитаном 1 ранга в отставке, моряком-подводником. Он писал книги о начале войны на Донбассе, описывал события 2014 года. Он встречался с морскими пехотинцами, с бойцами полка "Азов", с морскими пограничниками – с многими военными подразделениями, которые обороняли Мариуполь и Украину.

В 2014 году Баль был одним из жителей Мелекино, которые не позволили поднять над селом флаг страны-оккупанта.

"Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) выражает соболезнования по поводу смерти нашего коллеги Евгения Баля и обращает внимание на то, что Россия целенаправленно преследует украинских журналистов на временно захваченных территориях РФ. Незаконный арест и избиение, следствием которых стала смерть нашего 78-летнего коллеги, - это еще одно военное преступление оккупантов, за которое должно наступить неотвратимое и суровое наказание", - добавили в Союзе.

Ранее УНИАН уже сообщал, что журналисты пообщались с пассажирами эвакуационного поезда-призраки. Люди рассказывают, что они пережили зверский страх.

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