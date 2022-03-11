Кадыровцы "работают" с российскими захватчиками, которые отказываются воевать против Украины.

Под Киевом дислоцируются так называемые "заградительные отряды" кадыровцев, которые не дают отступать солдатам.

Об этом заявил член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский в эфире телемарафона Uaразом.

"Есть информация, что в оккупационных войсках создаются "заградительные отряды". То есть повторяются сталинские и гитлеровские методы ведения войны", - сказал Вениславский.

По его словам, такие отряды кадыровцев стоят на киевском направлении (Киевское море, Ирпень, Гостомель, Буча). Они пытаются сдерживать огнем российских военных, которые избегают боевых столкновений с ВСУ.

"Заградительные отряды" использовали во времена Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера. В то же время Вениславский видит в этом повод для оптимизма, "потому что враг мощный, но не непобедимый".

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