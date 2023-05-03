Он якобы врезался в башню, в результате чего она получила повреждения.

Дрон- камикадзе атаковал водонапорную башню в Белгородской области России.

Как сообщает российский Телеграм-канал "База" со ссылкой на источник, атака произошла несколько часов назад. Россияне убеждают, что это был именно украинский беспилотник.

Он "врезался в башню", расположенную в километре от села Вязовое на территории местного свинокомплекса. БПЛА, по версии РФ, запустили из села Поповка Сумской области.

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"В результате атаки башня получила повреждения", - пишет канал.

Беспилотники атакуют РФ

Сегодня в России поднялась настоящая паника - Москва обвинила Киев в атаке на Кремль и в покушения на Путина. Якобы на одно из зданий Кремля упали украинские беспилотники.

Украина эту атаку не признает. Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина не атакует ни президента России Владимира Путина, ни Москву.

В то же время вечером среды, 3 мая, в центре Москвы снова видели беспилотник. В местных пабликах впоследствии появилась информация о столбе дыма в одном из районов российской столицы.

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