После этого в местных пабликах появились сообщения о возгорании.

Вечером среды, 3 мая, в центре Москвы снова видели дрон. В местных пабликах потом появилась информация о столбе дыма в одном из районов российской столицы.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы и пропагандистские СМИ.

По данным пабликов, неизвестный беспилотник заметили в 17:38 в районе Большой Полянки. Он спокойно летал по центру Москвы, ПВО его не сбивала.

Видео дня

Через несколько минут паблики начали публиковать видео, на котором виден столб дыма, поднявшийся над Москвой. Отмечается, что это "где-то в центре".

Беспилотники атакуют Москву

Сообщение о беспилотнике в небе над Москвой изрядно встревожило россиян, ведь сегодня Россия обвинила Украину в атаке на Кремль и в покушения на Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина не атакует ни президента России Владимира Путина, ни Москву.

Теперь же террорист Игорь Стрелков-Гиркин постебался с российских чиновников и пропагандистов и дам им мастер-класс, как отвечать на "удары" по Кремлю.

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