По его словам, эти убийства были совершены по его наводками.

Пленный "вагнеровец" Андрей Веселов признался в убийствах украинцев и заявил, что шел на войну "освобождать Украину от захватчиков".

Видео допроса "вагнеровца" опубликовал Telegram-канал InformNapalm. Наемник рассказал, что воевал на Бахмутском направлении.

"По моим наводкам были убиты люди. Примерно восемь. Это в разные даты, с августа по декабрь", - рассказал "вагнеровец".

По его словам, точное количество убитых украинских воинов ему подтвердили штурмовые отряды, которые видели тела. Впрочем, захватчик уверяет, что раскаивается в своих преступлениях. "Я раскаиваюсь и прошу извинением у народа Украины", - заявил "вагнеровец".

ЧВК "Вагнер" в Украине

В течение нескольких месяцев "вагнеровцы" пытаются безрезультатно захватить Бахмут. Несколько дней назад они сосредоточились на соседнем Соледаре. Впрочем, на всех направлениях наемники Пригожина умирают тысячами.

По данным информированных источников, штурм Соледара Донецкой области и других городов обходится "Вагнеру" огромными потерями. Речь идет о десятки тысяч трупов.

В рядах ЧВК воюет немало амнистированных зэков. Отношение к ним не самое лучшее. Командование РФ не скрывает, для чего они им нужны. "Зэков" умышленно отправляют в бой без питания. Такое решение обусловлено четким осознанием того, что заключенные долго на войне не живут.

В частности, недавно наемники казнили кувалдой зэка - "вагнеровца", который сдался в плен ВСУ и публично заявлял, что хочет воевать на стороне Украины.

Видео с казнью Евгения Нужина опубликовал близкий к ЧВК "Вагнер" Телеграм-канал. Сам Пригожин заявлял, что Нужин "встретился с очень плохими, но справедливым людьми".

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