С этой миссией справился дрон-камикадзе "Пегас".

В окрестностях Бахмута Силы обороны Украины с помощью дрона-камикадзе "Пегас" уничтожили фургон с российскими оккупантами.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram.

"Минус фургон с оккупантами на окраинах Бахмута. Это результат работы спецназовцев дроном-камикадзе "Пегас". Благодаря вашей поддержке армии дронов через UNITED24 передали бойцам почти 500 таких дронов на самые горячие участки фронта", - заявил он.

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Федоров подчеркнул, что дроны-камикадзе в руках профессиональных пилотов армии дронов — мощное дополнение к артиллерии, поскольку они быстрые, маневренные, способные со снайперской точностью попадать в цель.

Другие операции дронов

Как сообщал УНИАН, ранее в окрестностях Бахмута ВСУ с помощью "Пегасов" уничтожили вражеские установки для разминирования УР-83П, так называемые "Змей Горыныч", и 1300 кг тротила.

Также с помощью дрона взяли в плен оккупанта. В частности, враг заметил беспилотник и начал жестами показывать желание сдаться.

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