Больше всего атак было на Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За прошедшие сутки, 28 февраля, на фронте между ВСУ и оккупационными войсками произошло 99 боевых столкновений.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, на Купянском направлении наши защитники отбили 2 атаки захватчиков в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении бои велись в районах населенных пунктов Терны, Ямполовка Донецкой области и Белогоровка Луганской области, отражено 12 атак. Еще 9 неудачных попыток штурмов состоялось в районах населенных пунктов Ивановское и Клищеевка Донецкой области на Бахмутском направлении.

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На Авдеевском направлении враг продолжает свое давление на позиции наших воинов. За сутки отражено 25 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области. Тяжело было и на Новопавловском направлении. В районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Урожайного Донецкой области оккупанты 38 раз пытались прорвать оборону ВСУ.

"На Ореховском направлении силами обороны отражена 1 атака противника в районе восточнее Роботино Запорожской области. На Херсонском направлении, Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 4 безуспешных штурма позиций наших войск на левобережье Днепра", - добавили в Генштабе.

Война в Украине - последние новости

26 февраля президент Макрон заявил, что европейцы могут направить войска в Украину. Эту идею раскритиковали в ряде стран, однако в его заявлении был и другой важный момент - он отражает растущий консенсус среди европейцев относительно того, что победа России будет означать серьезное поражение для всех.

За последние несколько дней Силами обороны было сбито 10 российских самолетов. Такое количество уничтоженных бортов уменьшит способности врага.

Из-за дефицита необходимых деталей Украина производит собственные запчасти для западного вооружения, разбирает часть пушек для получения жизненно важных компонентов, а также использует уцелевшие детали от подбитых систем. Чтобы помочь и сократить время, некоторые иностранные оружейные компании планируют начать проводить ремонт в Украине,

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