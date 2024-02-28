Возможное поражение Украины будет иметь серьезные последствия для Европы, отмечают эксперты CEPA.

26 февраля президент Макрон заявил, что европейцы могут направить войска в Украину. Эту идею раскритиковали в ряде стран, однако в его заявлении был и другой важный момент – он отражает растущий консенсус среди европейцев относительно того, что победа России будет означать серьезное поражение для всех.

Как пишет Центр анализа европейской политики (CEPA), риск поражения Украины, если поставки оружия будут продолжать замедляться, является реальным. Теперь лидеры ЕС должны реализовать свою концепцию стратегической автономии, отправив войска в Украину.

"Любые передовые силы ЕС освободили бы украинские подразделения для применения на фронте, способствуя увеличению боевых сил. Пассивная поддержка позволила бы ЕС реформировать украинскую логистику и разместить техническое обслуживание ближе к линии фронта, а не передислоцировать активы в Польшу и Румынию для ремонта", – отмечают эксперты.

В то же время более активные миссии могут включать обеспечение безопасности границ, охрану крупных городов или зоны ПВО к западу от Днепра. Такие действия не позволят России открыть еще один фронт из Беларуси и остановят атаки крылатыми ракетами и беспилотниками против украинских гражданских лиц и критической инфраструктуры, считают авторы статьи.

"Любое развертывание войск ЕС даст решительный сигнал Москве и Вашингтону, что это сила, которую следует воспринимать серьезно. Конечно, использование военных сил потребует четкого сообщения Путину о том, что операции ЕС не будут эскалационными, поскольку силы ЕС будут проводить только оборонительные операции", – говорится в материале.

Такая военная операция ЕС на территории Украины имела бы серьезные последствия. Во-первых, стратегическая автономия Евросоюза продемонстрировала бы готовность к военной защите независимой и демократической Украины. Такие защитные силы ЕС легитимизировали бы роль и ценность блока, поскольку их основной целью будет защита гражданского населения и инфраструктуры.

Во-вторых, Международный уголовный суд (МУС) в Гааге расследует атаки России на гражданскую инфраструктуру как военные преступления. Гуманитарная и правовая позиция была бы понятной, поскольку силы ЕС сдерживали бы атаки, а батареи ПВО ЕС могли бы защитить крупные украинские города от российских крылатых ракет и беспилотников.

В-третьих, учитывая, что в ЕС уже функционирует Военная миссия в поддержку Украины (EUMAM-Украина), чтобы обучить и снарядить 40 000 украинских солдат, перемещение сил под флагом ЕС в Украину улучшит качество обучения. В частности, это даст возможность советникам и инструкторам из ЕС придерживаться украинских ТТП (тактика, техника, процедура).

"В конце концов, украинские военные и силы безопасности рассредоточены, чтобы защищаться от возможного очередного российского вторжения из Беларуси. Развертывание сил ЕС вдоль этих приграничных регионов позволило бы Украине привлечь больше их ресурсов и личного состава непосредственно к восточной линии соприкосновения. Такие оборонительные силы ЕС высвободили бы более 20 украинских бригад для подготовки и выполнения боевых задач EUMAM", – говорится в материале.

По мнению экспертов, если ЕС стремится достичь стратегической автономии и гарантировать, что Украина останется свободной и независимой, тогда жизненно важным интересом Европы является гарантировать, что Россия не нанесет Украине военного поражения. В конце концов, ЕС имеет возможность остановить имперский захват территорий, отправив свои оборонительные силы в Украину.

"Очевидно, что пребывание любых сил ЕС в Украине связано с риском, но Путин стремится использовать избежание риска. ЕС не может позволить, чтобы его парализовал страх, что военные блока могут понести потери. Это будет исключительно оборонительная миссия для поддержания суверенитета и мира на европейском континенте", – резюмировали эксперты.

Отправка западных войск в Украину: что предшествовало

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможной отправке военных в Украину в будущем. В случае принятия такого решения, солдаты западных стран участвовать в боевых действиях не будут, подчеркнул глава МИД Франции Стефан Сежурне.

Правительство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии не планирует перебрасывать войска в Украину для широкомасштабного развертывания. Эту идею также не поддержали в Германии, Польше, Чехии и других странах.

Официальный спикер Совета национальной безопасности при Белом доме Адриенн Уотсон также отметила, что Соединенные Штаты не будут отправлять свои войска на фронт в Украину.

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