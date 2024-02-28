Как пишет WSJ, механики не редко используют уцелевшие детали от подбитых орудий.

Из-за дефицита необходимых деталей Украина производит собственные запчасти для западного вооружения, разбирает часть орудий для получения жизненно важных компонентов, а также использует уцелевшие детали от подбитых систем. Чтобы помочь и сократить время, некоторые иностранные оружейные компании планируют начать проводить ремонт в Украине, пишет The Wall Street Journal.

"Здесь оружие оживает", - заявил один из украинских механиков о поле подбитых артиллерийских орудий M777, которое инженеры между собой называют "кладбищем гаубиц".

Отмечается, что на данный момент Украина эксплуатирует множество различных западных систем вооружения, компоненты которых не всегда взаимозаменяемы. По словам украинских инженеров, сейчас они не получают необходимое количество запчастей от Запада. К тому же, запчасти из США предоставляются в рамках пакетов помощи, а это означает, что, если новые соглашения о финансировании не будут достигнуты, поток американских компонентов и вовсе может иссякнуть.

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"США и их союзники все больше обеспокоены способностью Украины поддерживать свои запасы западного вооружения на поле боя. Сохранение оружия имеет решающее значение для борьбы Киева на фоне неопределенности относительно будущей военной помощи США, а также в то время, как Россия увеличивает производство оружия", - говорится в публикации.

Также указывается, что потребность в запчастях сейчас такова, что украинские солдаты иногда платят за них сами. Хоть США и заявили, что намерены предоставить на три месяца запасные части для оборудования, отправленного в Украину, согласно опубликованному отчету, у Пентагона нет плана технического обслуживания предоставленных Украине Bradley, Stryker и Abrams. А поврежденные немецкие танки Leopard приходится вывозить на ремонт за границу, что занимает много времени.

"Когда техника выходит из строя или повреждается вблизи линии фронта, механики или солдаты в полевых условиях сначала пытаются ее починить там. Если не могут, то для ремонта или привоза в свои мастерские отправляют инженеров из прифронтовых узлов. Более комплексный ремонт проводится дальше на базах, подобных той, что ремонтирует M777, или же оружие и вовсе вывозится из страны", - пишет WSJ.

Чтобы ускорить ремонт, некоторые европейские производители оружия стремятся переместить свои ремонтные центры ближе к месту боев. Например, британская компания BAE Systems, производящая M777, заявила, что ведет переговоры о ремонте своего оружия в Украине. И немецкая компания Rheinmetall, производящая детали для танка Leopard, также заявила, что планирует начать ремонт своих машин в Украине.

Помощь США Украине - актуальное

Напомним, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон после встречи с президентом Джо Байденом в Белом доме назвал главным приоритетом вопрос границы.

При этом он добавил, что Палата представителей активно изучает все возможные варианты по законопроекту, который предусматривает финансирование для Украины. По словам Джонсона, они возьмутся за этот вопрос "своевременно".

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