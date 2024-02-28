За последние несколько дней Силами обороны было сбито 10 российских самолетов. Такое количество уничтоженных бортов уменьшит возможности врага.
Об этом сказал представитель Воздушных сил Украины Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона. По его словам, благодаря спланированной успешной операции Сил обороны, было сбито такое количество самолетов, которое действительно впечатляет. Особенно спикер отметил уничтожение А-50У, что является воздушным радаром оккупантов, который помогает отслеживать радиолокационную обстановку вглубь Украины.
"Безусловно, это уменьшит возможности врага, и враг, скажем так, не будет некоторое время использовать свою авиацию близко к нашим границам. Хотя и продолжает это делать, но приближаются российские летчики уже не так близко, как это было раньше", – подчеркнул Игнат.
Он также добавил, что российских самолетов А-50 уже третьи сутки не видно в воздушном пространстве.
Сбивание самолетов РФ
В течение последних нескольких дней было сбито уже 10 самолетов российских оккупационных войск. К примеру, во вторник, 27 февраля, украинские защитники с перерывом в несколько часов уничтожили два вражеских бомбардировщика Су-34. Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук отметил, что второй борт сбили на том же направлении, что и первый.
Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Сергей Кузан считает, что ВСУ смогли научиться обходить новейшие российские системы защиты, чтобы сбивать вражеские самолеты. Эксперт добавил, что россияне продвигали утверждение, что самолеты Су-35 могут конкурировать с западными моделями. Однако наши системы противовоздушной обороны поражают и эти самолеты.