Вражеские самолеты уже не приближаются так близко к нашим границам.

За последние несколько дней Силами обороны было сбито 10 российских самолетов. Такое количество уничтоженных бортов уменьшит возможности врага.

Об этом сказал представитель Воздушных сил Украины Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона. По его словам, благодаря спланированной успешной операции Сил обороны, было сбито такое количество самолетов, которое действительно впечатляет. Особенно спикер отметил уничтожение А-50У, что является воздушным радаром оккупантов, который помогает отслеживать радиолокационную обстановку вглубь Украины.

"Безусловно, это уменьшит возможности врага, и враг, скажем так, не будет некоторое время использовать свою авиацию близко к нашим границам. Хотя и продолжает это делать, но приближаются российские летчики уже не так близко, как это было раньше", – подчеркнул Игнат.

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Он также добавил, что российских самолетов А-50 уже третьи сутки не видно в воздушном пространстве.

Сбивание самолетов РФ

В течение последних нескольких дней было сбито уже 10 самолетов российских оккупационных войск. К примеру, во вторник, 27 февраля, украинские защитники с перерывом в несколько часов уничтожили два вражеских бомбардировщика Су-34. Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук отметил, что второй борт сбили на том же направлении, что и первый.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Сергей Кузан считает, что ВСУ смогли научиться обходить новейшие российские системы защиты, чтобы сбивать вражеские самолеты. Эксперт добавил, что россияне продвигали утверждение, что самолеты Су-35 могут конкурировать с западными моделями. Однако наши системы противовоздушной обороны поражают и эти самолеты.

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