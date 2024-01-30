Также уничтожены шесть САУ, 52 орудия и три РСЗО.

Благодаря ударным подразделениям, обеспечиваемым в рамках "Армии дронов", за неделю (15-29 января) поражено 26 российских танков, 54 боевые бронированные машины, 85 грузовиков и 87 оккупантов. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины-министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"Танки, пушки и грузовики - "Армия дронов" пополняет список российских потерь. Подразделения БпЛА за прошедшую неделю поразили 26 российских танков, 54 боевые бронированные машины, 85 грузовиков и 87 оккупантов", - заявил Федоров.

Он также отметил, что есть видеоподтверждение каждой отминусованной единицы.

Видео дня

Кроме того, по информации вице-премьера, за неделю Силами обороны уничтожено шесть САУ, 52 пушки, 19 единиц радиотехнического оборудования, 309 опорных пунктов, три РСЗО российских оккупантов.

Армия дронов - что известно

"Армия дронов" - проект, который начали летом 2022 года для бесперебойной закупки беспилотных летательных аппаратов для нужд Сил обороны Украины, их ремонта, а также обучения и тренировки пилотов-операторов.

В 2023 году на эти нужды выделили 40 миллиардов гривен из госбюджета, а в 2024 - на этот проект предусмотрено 48 миллиардов гривен.

В начале октября прошлого года стало известно, что на фронт отправили почти 2 тысячи беспилотников Autel EVO MAX 4T с искусственным интеллектом.

9-16 октября "Армией дронов" ликвидировано 428 единиц техники противника. Это был абсолютный рекорд. Во время российского наступления на Авдеевку беспилотники очень эффективно показали себя в обороне и уничтожении техники.

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