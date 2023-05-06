Подозрение получили все 170 сенаторов, которые поддержали введение российской армии в Украину и ратифицировали вхождение в состав РФ оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины.

Служба безопасности и Офис генерального прокурора заочно сообщили о подозрениях всем 170 сенаторам Совета Федерации Федерального Собрания РФ, поддержавшим ратификацию "Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи" между Россией и незаконными вооруженными формированиями "Л/ДНР".

Кроме того, как пишет пресс-служба СБУ, они единогласно высказались в поддержку обращения президента РФ об использовании российской армии за пределами страны.

"Тем самым сенаторы способствовали реализации плана Москвы по ведению агрессивной войны против нашего государства", - отметили в СБУ.

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Впоследствии, чиновники проголосовали за ратификацию "договоров" о вхождении в состав РФ временно оккупированных россиянами частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

"Таким образом сенаторы совершили умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины. Эти действия привели к гибели людей и другим тяжелым последствиям, а также способствовали другим представителям власти и вооруженных сил РФ в ведении агрессивной войны", - уточнили в Офисе генпрокурора.

Следовательно, следователи сообщили российским сенаторам о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).

По этим статьям подозреваемым россиянам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Попытка аннексии украинских территорий

Как сообщал УНИАН, 15 февраля 2022 года Государственная дума обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность признания террористических группировок "ЛНР" и " ДНР " в качестве независимых государств.

В том же месяце члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ единогласно проголосовали за ратификацию "договоров" о дружбе, сотрудничество и взаимную помощь между Россией и "Л/ДНР" и поддержали обращение Путина об использовании российских вооруженных сил за пределами РФ.

Уже в октябре сенаторы единодушно поддержали ратификацию "договоров" между Россией и созданными захватчиками на временно оккупированной территории Украины псевдореспубликами "Л/ДНР" и захваченными районами Запорожской и Херсонской областей. В этих "договорах" речь шла о принятии вышеупомянутых территорий в состав РФ и образовании в составе России новых "субъектов" и "законов". Позже Путин подписал документ.

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