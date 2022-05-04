На востоке сегодня украинские военные ликвидировали 36 российских оккупантов.

Над Донбассом наши защитники сегодня сбили 2 вражеских самолета и 2 беспилотных летательных аппарата.

Об этом сообщили в пресс-центре Объединенных сил, информируя об оперативной ситуации на Донецком и Луганском направлениях.

Отмечается, что в течение текущих суток, 4 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили 11 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам.

"Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 вражеских самолета Су-30 и 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и "ZALA-421", - говорится в сообщении.

Также украинские защитники уничтожили 5 танков, 7 единиц боевой бронированной техники и 5 автомобилей врага.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" за сутки, 4 мая, украинские военные ликвидировали 36 российских оккупантов.

Как сообщает ОТУ "Восток", 4 мая российские оккупационные войска совершили две атаки позиций украинских защитников.

"Потери врага составили: личного состава – 36, БМП – 2, БТР – 2, АТ – 3", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на территории Донецкой и Луганской областей в течение суток, 3 мая, было отбито 12 атак врага.

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