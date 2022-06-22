В армию Украины потихоньку добирают офицеров и солдат, которые имеют нужные специальности, отметил советник главы Офиса президента.

Всеобщая мобилизация в Украине сейчас не имеет никакого смысла, поскольку власти не смогут вооружить тех людей, которые будут призваны в армию.

В нашей стране продолжается мобилизация, людей "выдергивают" и "хватают" приглашенных добровольцев, рассказал советник руководителя Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович в интервью украинскому журналисту и основателю издания "Гордон" - Дмитрию Гордону.

По его словам, в нашу армию потихоньку добирают солдат и офицеров, которые имеют нужные специальности.

"Она (всеобщая мобилизация 2022 - Ред.) не имеет никакого смысла. Мы не сможем вооружить массы людей, которых мы призвали…", - поделился собеседник.

Арестович добавил, что в украинской армии много пехотинцев, и именно их проще переводить в серьезные - механизированные части, чтобы восполнить потери, чем дергать новых людей.

"…Не секрет, что у нас под ружьем где-то 700 тыс. Эту цифру называл президент. Это всех сил обороны. А тяжелого вооружения у нас - дай Бог, чтобы на 120 тыс. было. Остальное - это пехотинцы…", - сказал советник.

Напомним, войска России рано утром 24 февраля осуществили полномасштабное вторжение в Украину. В Украине объявили военное положение, и началась мобилизация.

В первую очередь в нашей стране призывали бывших военных в возрасте до 40 лет, которые имеют боевой опыт.

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