Обвинения США в двойных стандартах отражает более широкое разочарование Украины тем, что администрация Байдена недостаточно делает.

США действуют смело в Израиле и осторожно в Украине, поскольку Россия вооружена ядерным оружием, а Иран - нет. Об этом сообщает Politico со ссылкой на американских чиновников.

"Жесткий ответ, который украинцам, возможно, не понравится слышать, но, к сожалению, правдивый, заключается в том, что мы можем рискнуть сбить иранские ракеты над Израилем, не спровоцировав прямую войну с Тегераном, которая может привести к ядерной войне. Гораздо больше риска, если попробовать это с Россией", - говорит старший помощник Сената США.

Двое чиновников Белого дома на условиях анонимности назвали ту же причину. Как отмечается, отправка американцев сбивать ракеты над Украиной может спровоцировать прямое военное столкновение между двумя ведущими ядерными державами мира на фоне крупнейшей войны в Европе со времен Второй мировой войны. Сбивание ракет на Ближнем Востоке не провоцирует конфликт с "ядерным" противником.

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"Грустно смотреть на все это как рядовому гражданину Украины - когда в договоренности о недопущении эскалации со стороны Москвы жертвуют твоей страной и гражданами", - сказал научный сотрудник Украинского национального института стратегических исследований Николай Белесков.

В то же время двое украинских офицеров ПВО на условиях анонимности признали, что сбивать ракеты над Израилем легче, чем над Украиной. Это маленькая страна и Штаты могут использовать свои корабельные системы противоракетной обороны, тогда как Украина - большая по размеру и недоступна для западных военно-морских сил. Чтобы защитить нашу страну нужно было бы разместить ПВО на западной границе, однако это помогло бы только прилегающей территории.

"Члены НАТО, участвующие в противовоздушной обороне Украины, должны будут сделать гораздо больший вклад в более широкой территории, с большим риском "вступить в войну" ради неопределенных достижений. Стоимость также будет больше, поскольку частота российских атак гораздо больше, чем значительные, но реактивные попытки Ирана нанести прямой удар по Израилю", - пояснил Мэтью Сэвилл, директор по военным наукам Королевского института объединенных сил Великобритании.

Из-за этого истребителям союзников пришлось бы летать в небе над Украиной, что потенциально может привести к прямым столкновениям с Россией, чего Белый дом пытается избежать.

"Чтобы максимизировать эффективность таких усилий, западные силы, вероятно, захотят нанести прямые удары по российским самолетам, нанося удары, и/или подавить российские РЛС и ракеты ПВО большой дальности. Поэтому это ассоциирует защиту от ракет с более прямым участием, даже если только в воздухе", - сказал Кавилл.

Как отмечает издание, обвинения США в двойных стандартах отражает более широкое разочарование Украины тем, что администрация Байдена недостаточно делает, чтобы помочь Киеву остановить российские атаки. Речь идет и о медленной продаже оружия, и о запрете на использование Украиной дальнобойного оружия от союзников по территории РФ.

"США могут сделать больше, чтобы помочь Украине в ее борьбе с Россией... Существует почти парализующий страх нежелания наносить прямые удары российским оружием, поскольку администрация рассматривает это как прямую борьбу с Россией", - отметил Шелби Магид, заместитель директора Атлантического совета, вашингтонского мозгового центра.

Официальные лица США признали, что они знают о растущем разочаровании в Украине, но сказали, что работают над новыми поставками оружия, которые должны развеять беспокойство в Киеве.

Защита Украины от российских атак

Как известно, в ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль ракетами и дронами-камикадзе. Тогда было запущено более 185 беспилотников, более 36 крылатых и 110 баллистических ракет. Почти 99% из них перехватили, в этом помогали союзники.

Недавно президент Владимир Зеленский возмутился тем, что союзники вместе сбивают ракеты и дроны в небе Ближнего Востока, а аналогичного решения о совместном сбивании российских ракет и иранских "шахедов" в небе Украины до сих пор нет.

Сегодня заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не будут размещать возле Украины систему перехвата ракет средней дальности THAAD, чтобы сбивать российские ракеты и дроны, как это делается в Израиле из-за различных обязательств.

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