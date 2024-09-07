Министр обороны Нидерландов убежден, что Украине выгодно, когда НАТО стоит в стороне и не вмешивается в войну.

Страны НАТО пока что не будут сбивать российские ракеты на территорией Украины, поскольку выгоды не перевешивают риски. Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

"По моему мнению, это ограниченные преимущества. Независимо от того, перевешивают ли они риски, которые могут возникнуть. Если вы поставите, например, свои системы ПВО на границе с Украиной, то они покроют лишь относительно небольшую территорию. В таком случае это означало бы, что вам нужно иметь самолеты в небе, чтобы защитить Украину. Тогда, конечно, возникнет риск прямого столкновения между ВВС НАТО и Россией", - отметил он.

Брекельманс подчеркнул, что НАТО стремится избежать эскалации войны в Украине, и это, по его мнению, "также на пользу Украине".

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"Надо всегда искать креативные пути помощи Украине. Но мы также в каждом случае должны взвешивать, перевешивают ли выгоды риски. Пока что разницы нет", - убежден министр обороны Нидерландов.

Соседи не хотят сбивать ракеты над Украиной

Как писал УНИАН, даже в Польше, которая является одним из самых ярых сторонников помощи Украине, не могут решиться сбивать российские ракеты, приближающиеся к польским же границам.

Например, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что страны-соседи Украины обязаны сбивать российские ракеты, прежде чем те войдут в их воздушное пространство. Также, по его словам, надо сбивать российские ракеты, которые представляют угрозу для украинских АЭС.

Однако представитель МИД Польши говорит, что слова Сикорского являются его личным мнением, а не позицией правительства. В Минобороны Польши тоже говорят, что не будут сбивать ракеты над Украиной "ни в коем случае".

А польский премьер Дональд Туск уверяет, что "ради безопасности" российские ракеты не будут сбивать даже в воздушном пространстве самой Польши.

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