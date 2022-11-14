Сегодня российские войска продолжили обстреливать прифронтовые регионы, в частности, били по критической инфраструктуре.

Россия не может себе позволить постоянных массированных ударов по Украине.

Как сообщил в эфире телемарафона представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат, этому есть несколько причин. Прежде всего - дефицит ракет.

"Это касается "Искандеров", ракет Х-555, Х-101 и "Калибр". Особенно "Калибр". Даже в октябре их применили не так много. Буквально до 15 "Калибров" было применено в течение всего октября. Поэтому очевидно, что у противника - дефицит", - поделился Игнат.

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Второй возможной причиной определенного "затишья" Игнат назвал деоккупацию Херсона, ведь российское командование сосредоточило все внимание на эвакуации войск и техники с правого берега.

"Условно это затишье также можно связывать с событиями на южном направлении. Мы же видим, что произошло: произошло освобождение нашего правобережья Днепра. Вероятно, враг все внимание сосредоточил именно на этих мероприятиях, чтобы максимально сохранить свою группировку войск на этом направлении и максимально безопасно передислоцироваться на левый берег", - указал Игнат.

Россия готовит новый массированный удар по Украине

12 ноября спикер ВВС Украины Юрий Игнат предупредил о возможной подготовке россиян к новому массированному удару по Украине. Среди рассматриваемых дат Игнат назвал 14-15 ноября, когда на Бали будет проходить саммит "Большой двадцатки", ведь, как он отметил, россияне любят "символические даты". Оккупанты накапливают запасы необходимых боеприпасов.

Сегодня российские войска продолжили обстреливать прифронтовые регионы, в частности, били по критической инфраструктуре.

Также появлялась информация о вывозе оружия из Беларуси в Россию и тренировочных полетах российских истребителей-носителей "Кинжалов" на территории республики, что вполне может предшествовать будущему удару.

В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский предупреждал, что враг может применить в следующем ударе по украинским городам иранские баллистические ракеты.

В результате регулярных ударов со стороны агрессора в Украине по состоянию на 19 октября уже было повреждено почти 40% энергетических объектов.

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