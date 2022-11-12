Сейчас российские войска накапливают для этого удара силы.

Россия может попытаться нанести массированный ракетный удар по Украине 15-16 ноября, когда на Бали пройдет саммит "Большой двадцатки".

Как сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире украинского телемарафона, Россия очень любит символические даты, и саммит G20 вполне воспринимается в этой парадигме.

Россияне накапливают силы, однако производство даже одной ракеты "занимает не один день-два", рассказал Игнат.

Видео дня

"Те ракеты, что были у них до полномасштабного вторжения, они делали годами. Их складировали, подвозили, размещали... Это очень сложный процесс изготовления ракеты. Это не один день-два делается. На сегодня они выпустили невероятное количество ракет по Украине и не могут себе позволить наносить так часто таких же залпов, как того же 10 октября. Они кое-что поднакопят, чтобы в какое-то время (ударить - ред.)", - пояснил Игнат.

По мнению представителя Командования Воздушных сил, вполне возможно следующий удар Россия готовится нанести в дни саммита "Группы двадцати".

"Все же события надвигаются... и саммит "двадцатки". Они крайне любят где-то примерно на такие дни провести какие-то провокации", - допустил Игнат.

Саммит G20 в Индонезии

Нынешний саммит "Группы двадцати" пройдет 15-16 ноября на Бали. Среди приглашенных стран, в частности Украина. В повестке дня - мир, здоровье, цифровая трансформация и переход на устойчивую энергетику.

Президент Индонезии Джоко Видодо пригласил на саммит и российского президента. Однако после продолжительного молчания по этому поводу 11 ноября в Кремле ответили, что Путин не будет участвовать в саммите, а вместо себя тот отправит главу МИД Сергея Лаврова. Зеленский, в свою очередь, заявил о подготовке к выступлению на саммите.

Также в Белом доме подчеркнули, что американский госсекретарь Энтони Блинкен не будет встречаться с Лавровым, поскольку с агрессором не надо обращаться так, как раньше.

Массированные удары по Украине

Россияне с 10 октября начали наносить периодические массированные атаки по городам, в том числе по критической инфраструктуре, пытаясь разрушить энергосистему Украины.

В результате регулярных ударов со стороны агрессора в Украине по состоянию на 19 октября уже было повреждено почти 40% энергетических объектов. С целью восстановления мощностей в Украине ввели стабилизационные и аварийные отключения света.

В ноябре украинский президент Владимир Зеленский допустил, что следующий массированный удар России состоится уже с применением иранских баллистических ракет, которые, по данным Воздушных сил, РФ планировала разместить севернее Украины.

Россия уже выпустила по Украине более 400 иранских дронов, а по состоянию на 14 октября, по словам министра Резникова, агрессор потратил более трети своих высокоточных ракет.

Следующий массированный удар, считают некоторые эксперты, вполне может быть "миксованным" - с использованием дронов и крылатых ракет.

Вас также могут заинтересовать новости: