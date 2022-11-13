МиГ-31К, вооруженный "Кинжалом", впервые удалось запечатлеть на фото.

На территории Беларуси проводит тренировочные полеты МиГ-31К — сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" на борту. Этот самолет Российской Федерации удалось запечатлеть на фото. Исследователи предполагают, что в РБ находятся три МиГ-31К, способные применять "Кинжалы".

Мониторинговая группа "Беларуски Гаюн" получила снимок с МиГ-31К ВКС РФ с регистрационным номером RF-92339. Он летал над территорией Беларуси в сопровождении истребителя из Барановичей. На борту самолета находилась ракета Х-47М2 "Кинжал", что видно на фото.

Снимок также подтверждает, что МиГ-31 с номером RF-92339 был переоборудован в модификацию К, которая позволяет применять "Кинжалы". Ранее исследователи обладали подтвержденной информацией лишь об одном МиГ-31 на территории Беларуси, способном запускать указанные ракеты. Его регистрационный номер — RF-92462.

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В середине октября исследователи группы "Беларуски Гаюн" писали, что в РБ прибыли три самолета специальной модификации МиГ-31К, способные переносить гиперзвуковые аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" и запускать их на дистанцию до 2 тысяч километров. Регистрационные номера трех истребителей — RF-92339, RF-92462 и RF-92333. Исследователи уже получили доказательства, что первые два самолета действительно способны использовать "Кинжалы", а значит третий, вероятнее всего, обладает такой же возможностью.

Журналисты также писали о транспортировке в "Беларусь" гиперзвуковых ракет 16 октября. Такие выводы сделали на основе рейсов трех военно-транспортных самолетов Ил-76 ВКС РФ (RF-86902, RF-76722, RF-76724) на аэродром Мачулищи. Они прилетели после МиГ-31К и вполне могли привезти "Кинжалы"

МиГ-31К с "Кинжалами" в Беларуси

В начале ноября британская разведка опубликовала спутниковый снимок с двумя МиГ-31К и большим контейнером, вокруг которого соорудили земляной вал. Эксперты полагают, что в нем хранятся "Кинжалы".

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал переброску истребителей в Беларусь. По его словам, в США нет доказательств развертывания самолетов с гиперзвуковыми ракетами в РБ.

На спутниковых снимках компании Planet Labs, датированных 18 и 31 октября, видны МиГ-31К и ракетный комплекс с "Кинжалами" на аэродроме в Мачулищах.

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