В последние несколько дней в Беларуси зафиксировано 8 полетов российских военно-транспортных самолетов Ил-76. 11 ноября они пробыли на аэродроме в Мачулищи дольше положенного для разгрузки времени.
Как пишет Беларускі Гаюн, есть три версии прилетов российских Ил-76. Это может быть завоз новых ракет в Беларусь, либо их вывоз в Россию. Согласно третьему варианту - одновременный завоз и вывоз разных типов вооружения.
Аналитики больше склоняются ко второму варианту - вывозу ракет в Россию. На это указывает, в том числе, время пребывания самолетов в Мачулищи. Также отмечается, что 9 и 10 ноября в направлении аэродрома были зафиксированы минимум 16 тралов с контейнерами для ракет под ЗРК С-300/400 (по 4 ракетных контейнера на каждом) — минимум 64 ракеты.
Ракеты вывозят на аэродромы "Миллерово" и "Ростов-на-Дону-Центральный" в Ростовской области, аэродром "Чкаловский" в Московской области и на аэродром "Сеща" в Брянской области.
Аналитики считают, что этими ракетами будут снабжать группировку оккупантов на Луганском и Донецком направлениях.
Ракеты С-300 на вооружении России
В связи с нехваткой высокоточных ракет Россия еще весной начала активно использовать для ударов по гражданской инфраструктуре старые снаряды к своим ПВО С-300.
Без подсветки радиолокационной станции отклонение С-300 может составить до 100 м и больше.
Во время пуска такие ракеты могут менять свою траекторию, поэтому их уничтожение в подлете к населенным пунктам остается сложным.
Больше всего страдают прифронтовые города и села, так как дальность полета таких ракет до 40 км по баллистической цели. Появлялось много сообщений о снабжении режимом Лукашенко войск оккупантов боеприпасами и амуницией.
Ракет С-300, по подсчетам Минобороны Украины, России хватит на три года.