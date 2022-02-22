Колонна техники появилась в городе после признания Путиным независимости "ЛДНР".

На улицах оккупированного Донецка после признания президентом РФ Владимиром Путиным независимости "ЛДНР" и решения о вводе российских войск заметили передвижение военной техники без опознавательных знаков.

Соответствующими снимками поделилось агенство Reuters.

На серии фотографий из Донецка видно передвижение танков, военных грузовиков и другой техники. В подписи к кадрам говорится, что военная техника была замечена после того, как Путин приказал разместить российские войска в "ЛДНР".

Военная техника на улицах Донецка: фоторепортаж

Россия признала "ЛДНР": что известно

21 февраля президент России Владимир Путин принял решение о признании "ДНР" и "ЛНР" и подписал "договоры" с главарями псевдореспублик. Этими документами Путин одобрил введение российской армии на оккупированный Донбасс.

В тот же вечер президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам и осудил решение РФ.

В мире уже назвали признание независимости "ЛДНР" нарушением международного права и территориальной целостности Украины. Ряд стран вводят санкции против РФ.

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