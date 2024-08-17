Только в Запорожской области находится до 90 тысяч российских оккупантов.

Западные СМИ со ссылкой на специалистов и компетентные источники сообщают, что из-за прорыва ВСУ в Курскую область РФ, Кремль начал отводить подразделения с некоторых участков фронта в Украине. Представитель оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий отметил, что, по состоянию на сейчас, массового отвода войск противника не зафиксировано. В частности, на боевых действиях на юге Украины это пока никак не сказалось.

"Действительно, произошло некоторое перемещение на уровне подразделений, но это не выглядит, как большой поток, как существенное изменение личного состава, численности российских оккупационных войск. Не означает, что здесь стало резко меньше, а там - значительно больше", - сказал спикер в эфире национального телемарафона. Видео дня

Он напомнил о соотношении численности российских войск в 2022 году (100 тыс. человек) и сейчас (более 500 тыс.). В частности, в Запорожской области - от 75 тыс. до 90 тыс. российских военных, которые находятся "на всей глубине" обороны ВСУ.

Лиховий призвал соотносить названные цифры и передислокацию одной-двух тысяч захватчиков с оккупированных территорий Донецкой или Луганской области в РФ.

"И эта цифра не является постоянной, потому что подразделения постоянно мигрируют, перебрасываются с участка на участок - из Запорожья в Донецкую область... Подразделения выводятся на ротацию, переводятся на другие позиции, в том числе и наши войска тоже... Для нас не является настолько принципиальным то, что пару тысяч переехало из Запорожской области или из других наших отрезков фронта в Курскую область. Потому что главное, что на ходе боевых действий, на оперативной обстановке это не сказывается, она не претерпит существенных изменений", - сказал Лиховий.

Он также добавил, что нет сейчас оснований говорить о качественном и количественном уменьшении российского контингента, например, на юге Украины.

"По данным разведки, как не выявлено признаков наступательной группировки, так и нет резких изменений в составе, положении и характере действий противника в нашей оперативной зоне... По состоянию на сейчас это не влияет на оперативную обстановку. Как будет дальше - надо смотреть, потому что это может не проявиться через неделю...", - пояснил военный.

Операция ВСУ в Курской области России

Напомним, утром 6 августа стало известно о прорыве границы с Курской областью РФ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война переходит "на территорию агрессора". Депутат Госдумы от пропутинской партии "Единая Россия" генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что против армии РФ в Курской области привлечены серьезные силы и средства.

Британский полковник в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон, который командовал силами НАТО по быстрому реагированию на химические, биологические, радиологические и ядерные угрозы, считает, что вторжение Украины в Курскую область может стать поворотным моментом в истории России, как и первая битва 1943 года. Также некоторые эксперты спрогнозировали, что боевые действия в Курской области заставят Кремль перебросить часть своих войск с других участков фронта - с территории Украины.

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