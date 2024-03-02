Для атак беспилотников интересны объекты с высокой добавленной стоимостью, отметил аналитик.

В российском городе Санкт-Петербург жилой дом 100% не был мишенью беспилотника, поскольку он просто вообще неинтересен с военной точки зрения.

Эксперт Украинского института будущего Иван Ступак в эфире канала "Киев24" сказал, что "такой "прилет", скорее всего, произошел из-за того, что россияне задействовали свою систему радиоэлектронной борьбы, и вот беспилотник потерял связь и по земному притяжению встретился с этим зданием".

"Сто процентов не было мишенью это жилое здание, эти люди, - они неинтересны вообще, потому что выбитые стекла где-то в Питере не влияют на отражение атаки россиян на Авдеевском направлении, на Запорожском направлении", - отметил аналитик.

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Ступак объяснил, что для атак интересны объекты с высокой добавленной стоимостью, которые прямо или за определенный период времени могут повлиять на ситуацию на фронте. "Уничтоженные нефтеперерабатывающие предприятия, нефтяные терминалы, нефтеналивные терминалы, военные, полувоенные объекты, научно-исследовательские, конструкторские учреждения, - это все является целями", - подчеркнул эксперт.

Атакован Красногвардейский район - Санкт-Петербург в центре внимания

Утром 2 марта стало известно, что на территории Пискаревского проспекта слышали взрыв. Позже СМИ писали, что между двумя домами упал беспилотник. Сообщалось, что значительно поврежден фасад построек, а также припаркованные рядом машины. По сведениям журналистов, целью дрона могла быть нефтебаза "Ручьи".

Ранее глава оборонного комитета Государственной думы РФ Андрей Картаполов признал, что российское Минобороны не может полностью защитить Санкт-Петербург от дроновых атак. Стоит отметить, что этот город второй по численности населения после Москвы.

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