Российский депутат также рассказал "страшилку".

Российский город Санкт-Петербург - второй город России по численности населения после Москвы, Минобороны РФ не может полностью защитить от ударов дронами.

Министерство обороны России не имеет достаточных ресурсов противовоздушной обороны, чтобы полностью закрыть небо над Санкт-Петербургом, рассказал глава оборонного комитета Государственной думы страны-агрессора Андрей Картаполов во время общения с "Парламентской газетой".

Депутат также озвучил "страшилку" - утверждает, что украинские силы якобы могут начать пытаться бить не только по промышленным предприятиям в Ленинградской области, а якобы и "по объектам архитектурного и культурного наследия". Стоит отметить, что удар по гражданским объектам - это "фишка" российских оккупационных сил, которые в Украине уже не раз били ракетами, в частности, в культурные объекты.

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После того, как россияне совершили полномасштабное вторжение на украинскую землю, в РФ уже не раз звучали взрывы, в том числе на территории Ленинградской области.

В частности, 21 января появилась информация, что в порту Усть-Луга, расположенном на Балтийском море, был нанесен удар дроном по большому газовому терминалу компании "Новатэк" друга российского диктатора Владимира Путина - Геннадия Тимченко.

Потом стало известно, что российская сторона стягивает на окраины Санкт-Петербурга зенитно-ракетные комплексы С-300. Полковник Вооруженных сил Украины в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан говорил, что россияне не могут защитить всю свою территорию от ударов беспилотниками.

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