Город наполнен не только строителями из России, но и кадыровцами, бурятами и мобилизованными.

Во временно оккупированном Мариуполе находятся более 30 тыс. россиян, возле города они готовят оборонительные линии.

Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета со ссылкой на городского голову Вадима Бойченко.

По его словам, город наполнен не только строителями из России, но и кадыровцами, бурятами и мобилизованными.

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"Видим, что через Мариуполь идут огромные колонны в сторону Донецка, Запорожья. Они наполнены мобилизованными и оружием", - отметил мэр.

По его словам, известно о трех полосах обороны, которые оккупанты создают по трем направлениям - Запорожском, Мелитопольском и Донецком, а за полосами сооружают здания.

"Под видом "восстановления" они создают фортификационные сооружения, которые будут во время наступления ВСУ сами же взрывать и снимать на видео для пропаганды", - считает Бойченко.

Ситуация в Мариуполе: подробности

Оккупанты превращают Мариупольский морпорт на военную базу. Россияне уволили с работы всех местных жителей. Также в городе началась массовая принудительная паспортизация. По словам советника мэра, с 1 января обязательным становится получение российских паспортов для всех учителей, медиков, сотрудников полиции и государственной власти