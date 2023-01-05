Россияне уволили с работы всех местных жителей.

Российские оккупанты начали превращать Мариупольский морской порт в военную базу.

По сообщению советника мэра города Петра Андрющенко, всех мариупольцев, работающих в порту, уволили, а на их место приехали граждане РФ.

"Морской порт оккупанты постепенно превращают в военную базу. В конце декабря из порта уволены все мариупольцы (за исключением отдельных специалистов-коллаборантов) и завезены работники из московии. Начаты работы по разделению причалов на условно гражданские и условно военные", - рассказал Андрющенко.

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В настоящее время, как уточнил советник мэра города, в акваторию порта могут заходить небольшие судна класса река-море РМЗ. Однако это не препятствует налаживанию поставок вражеского военного оборудования.

"Пока фиксируем единичные несистемные заходы в порт РМ3 с стройматериалами и контейнерами неизвестного содержания", - добавил он.

Также Андрющенко рассказал, что в сторону северной части Донецкой области возобновилось движение оккупанционной техники. Также известно о большом скоплении военной техники и живой силы перед въездом в Бердянск из Мариупольского кольца.

Оккупация Мариуполя

В конце декабря советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что естественная смертность в Мариуполе за время полномасштабной войны возросла в восемь раз. В городе также есть проблемы с коммунальными услугами.

27 декабря в оккупированном городе военные РФ сбили пенсионера и разбили киоск. Инцидент случился в Кальмиусскому районе по ул. Покрышкина / пр. Металлургов.

Ранее российский оккупант из Бурятии признался в военных преступлениях против гражданских украинцев в Мариуполе. По его словам, россияне целенаправленно били по жилым многоэтажкам.

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