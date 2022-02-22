Журналист обрушился с критикой на российское руководство.

Журналист Дмитрий Гордон после гневного поста в соцсети с возмущением решением Путина признать "ЛДНР" записал еще и видео.

Оно опубликовано в Youtube-канале Гордона.

В нем Гордон раскритиковал российское руководство и лично президента РФ.

"Владимир Путин и его преступная банда перешли последнюю черту. Я сегодня посмотрел на [российскую] элиту. Безликие, послушные, безропотные существа с трясущимися губами и руками", - заявил он.

По словам журналиста, Путин "бросил всему цивилизованному миру перчатку, и получит эту перчатку назад".

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"Эти дедушки, которые ностальгически вспоминают Советский Союз, хотят восстановить его только потому, что до 91-го у них х*р стоял, а сейчас они об этом забыли. Сегодня у них стоит на войну, на кровь, на завоевание Украины", - добавил он.

Он также призвал жителей оккупированного Донбасса "прятаться" и не воевать против Украины.

Признание "ЛНР" и "ДНР" Россией

Напомним, что вечером 21 февраля президент России Владимир Путин принял решение о признание террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" и подписал "договоры" с главарями псевдореспублик. Этими документами Путин одобрил немедленное введение российской армии на оккупированный Донбасс.

Президент Украины Владимир Зеленский уже обсудил это решение с президентом США Джо Байденом и британским премьером Борисом Джонсоном.

В мире уже назвали признание независимости "ЛДНР" нарушением международного права и территориальной целостности Украины, осудив решение Путина.