Ранее Путин объявил о признании террористических группировок на Донбассе.

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон кратко и эмоционально отреагировал на решение президента РФ Путина признать группировки "ДНР" и "ЛНР".

В своем Instagram Гордон жестко предрек конец российским властям.

"Они конченые. Это начало их конца. Близкого", - лаконично написал он.

В комментариях певица Оля Полякова спросила у Гордона: "Шо делать, Дима?". Ответа на ее вопрос от журналиста пока нет.

Отметим, ранее Гордон записал видео, в котором обратился к Путину и Зеленскому из-за угрозы российского вторжения.

Признание Россией "ДНР" и "ЛНР"

Как сообщалось, 21 февраля 2022 года около 22:00 президент России Владимир Путин принял решение о признании террористических группировок "ДНР" и "ЛНР". Об этом он заявил в ходе телеобращения. Также он попросил Федеральное собрание РФ поддержать это решение и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими "республиками".

Мировое сообщество уже негативно отреагировало на такое решение, а США пообещали новые санкции.