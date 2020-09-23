Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующими шагами после достижения стабильной тишины на Донбассе должны стать выведение незаконных вооруженных формирований и вооружений с оккупированных территорий, возвращение контроля над границей и восстановление целостности Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на общих прениях мировых лидеров во время заседания 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в онлайн-режиме.
«Безусловно, за последний год мы доказали, что Украина действительно хочет мира. Нам удалось разблокировать диалог, мы возобновили встречи лидеров стран «нормандского формата», достигли существенного прогресса во взаимном освобождены удерживаемых лиц. А с 27 июля начался режим всеобъемлющего прекращения огня, который, несмотря на попытки его сорвать, все же дает надежду на достижение стабильной тишины», - заявил Зеленский.
По его словам, тишина крайне необходима для продолжения движения на пути к миру.
Следующими шагами на этом пути должны стать выведение незаконных вооруженных формирований и вооружений с оккупированных территорий, возвращение контроля над государственной границей и, в конце концов, восстановление территориальной целостности Украины в пределах между народно признанных границ.
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Как известно, в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19, в этом году обращения глав государств и правительств проходят в виртуальном формате.
Перемирие на Донбассе: когда и как начало действовать
22 июля участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к согласию относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля.
6 сентября враг нарушил режим прекращения огня на Донбассе осуществив обстрелы украинских позиций. Погиб украинский военный, еще один был ранен.
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