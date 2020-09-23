По словам президента, установленный режим прекращения огня дает надежду на достижение стабильной тишины на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующими шагами после достижения стабильной тишины на Донбассе должны стать выведение незаконных вооруженных формирований и вооружений с оккупированных территорий, возвращение контроля над границей и восстановление целостности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на общих прениях мировых лидеров во время заседания 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в онлайн-режиме.

«Безусловно, за последний год мы доказали, что Украина действительно хочет мира. Нам удалось разблокировать диалог, мы возобновили встречи лидеров стран «нормандского формата», достигли существенного прогресса во взаимном освобождены удерживаемых лиц. А с 27 июля начался режим всеобъемлющего прекращения огня, который, несмотря на попытки его сорвать, все же дает надежду на достижение стабильной тишины», - заявил Зеленский.

По его словам, тишина крайне необходима для продолжения движения на пути к миру.

Следующими шагами на этом пути должны стать выведение незаконных вооруженных формирований и вооружений с оккупированных территорий, возвращение контроля над государственной границей и, в конце концов, восстановление территориальной целостности Украины в пределах между народно признанных границ.

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Как известно, в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19, в этом году обращения глав государств и правительств проходят в виртуальном формате.

Перемирие на Донбассе: когда и как начало действовать

22 июля участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к согласию относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля.

6 сентября враг нарушил режим прекращения огня на Донбассе осуществив обстрелы украинских позиций. Погиб украинский военный, еще один был ранен.

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Автор: Константин Гончаров