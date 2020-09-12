Руководитель Офиса президента отметил, что установленный в конце июля режим прекращения огня является самым длинным в течение всей войны.

Руководитель Офиса президента Украины Андрея Ермак убежден, что режим тишины на Донбассе пытались сорвать как внешние враги, так и внутри Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга для СМИ заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, рассказывая о результатах встречи советников лидеров стран «нормандского формата» 11 сентября.

«Украинская делегация вернулась с главным результатом - мы получили подавляющую поддержку уже со стороны всех участников «нормандского формата» относительно режима прекращения огня, он будет продлен, несмотря на попытки его сорвать. К сожалению, он не устраивает не только наших врагов снаружи, но и врагов, которые противодействуют этому внутри страны. Не всем нужен мир», - заявил Ермак.

Руководитель Офиса президента отметил, что установленный в конце июля режим прекращения огня является самым длинным в течение всей войны на Донбассе.

"Для нас это очень важно", - подчеркнул Ермак.

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Совместное инспектирование на Донбассе: что известно

5 сентября главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин пригрозил открыть огонь по позициям украинских военных с 8:00 7 сентября. Причиной анонсированных обстрелов он назвал якобы нарушение украинской стороной договоренностей, достигнутых 22 июля относительно режима тишины. Пушилин утверждает, что боевики требовали от ВСУ закопать траншеи, которые были вырыты бойцами якобы после 22 июля, а затем еще и предупреждали, что "имеют полное право" устранить указанные нарушения самостоятельно.

Обещанный обстрел позиций украинских военных 7 сентября так и не состоялся. Украина из-за угроз Пушилина созвала на 6 сентября внеочередное заседание ТКГ.

7 сентября Пушилин "перенес" дату атаки на позиции ВСУ, "назначив" ее на 10:00 9 сентября. Впоследствии боевики "ДНР" во второй раз "перенесли" анонсированный обстрел и предложили провести заседание Трехсторонней контактной группы в 12:00 9 сентября.

9 сентября ТКГ провела внеочередное заседание с целью недопущения срыва режима прекращения огня на Донбассе. Участники консультаций договорились о совместном инспектировании в районе Шумов с участием представителя координатора от ОБСЕ.

Совместное инспектирование 10 сентября сорвалось. Россия и боевики "ДНР" выдвинули новые требования по совместной инспекции в районе шумов, которые не обсуждались в ходе внеочередной конференции трехсторонней контактной группы. В тот же день участок в районе шумов был обстрелян террористами.

В ОП сообщили, что согласованное "инспектирование" не состоится в связи с постоянным изменением запросов российской стороны.

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Автор: Константин Гончаров