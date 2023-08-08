Российские власти не хотят показывать обиду, отметил политолог.

Мирные переговоры в Джидде (город, расположенный в Саудовской Аравии) - это пощечина российскому диктатору Владимиру Путину, поскольку РФ на них не приглашали.

Российский политолог Дмитрий Орешкин в понедельник, 7 августа, в эфире канала"FreeДом" заявил, что "в Кремле сильно обиделись, но они не хотят демонстрировать эту обиду".

"Встреча в Джидде - это пощечина Путину. Потому что война между Украиной и Россией, а вопрос о мире обсуждается без России", - сказал эксперт. По мнению Орешкина, это означает, что РФ не только не способна к договоренностям, но и "просто незначительна".

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Переговоры в Саудовской Аравии - сегодня это стоит знать

5-6 августа в Джидде состоялись переговоры по мирному урегулированию полномасштабной войны в Украине. В мероприятии принимали участие представители более 40 государств, в частности, европейских стран, США и Китая, а РФ на него не пригласили.

По словам руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака, РФ "не могла себе представить, что она не будет присутствовать" на саммите Саудовской Аравии. Чиновник добавил, что эта мера - одна из самых масштабных, мощных, дипломатических встреч за последнее время.

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