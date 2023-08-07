Представитель Китая на мероприятии общался со всеми сторонами насчет политического урегулирования войны, отметили в китайском Министерстве иностранных дел.

Переговоры в Джидде - это город, расположенный в Саудовской Аравии, по мирному решению полномасштабной войны Украины с РФ, имеют определенный результат.

Саммит в Саудовской Аравии помог "консолидировать международный консенсус", сообщает в понедельник, 7 августа, Reuters со ссылкой на письменное заявление Министерства иностранных дел Китая.

Китай на мероприятие отправил бывшего посла в РФ - специального посланника по вопросам Евразии Ли Хуэя. В МИД Китая отметили, что дипломат "имел широкие контакты и общение со всеми сторонами насчет политического урегулирования кризиса в Украине..., выслушал мнения и предложения всех сторон и в дальнейшем консолидировал международный консенсус".

Видео дня

В министерстве утверждают, что "все стороны положительно прокомментировали присутствие Ли Хуэя и полностью поддержали положительную роль Китая в содействии мирным переговорам".

Мирные переговоры в Саудовской Аравии - сегодня это стоит знать

Переговоры в Джидде состоялись 6 августа, в них принимали участие представители более 40 стран, в том числе Китая, США и государств Европы. Представителей РФ на мероприятии не было.

Западные СМИ писали, что встреча проходила на уровне советников по нацбезопасности, и ее целью была консолидация различных мирных планов по Украине - китайского, африканского и бразильского, с "формулой мира" нашей власти. Журналисты узнали, что достигнуто согласие насчет основных пунктов мирного решения - суверенитета Украины и территориальной целостности.

Справка УНИАН. В ноябре прошлого года в Индонезии на саммите "Большой двадцатки" (G20) президент Владимир Зеленский представил украинскую "формулу мира", которая состоит из 10 пунктов.

Речь идет о таких пунктах:

вывод российских войск и прекращение боевых действий;

недопущение эскалации;

фиксация окончания войны;

радиационная и ядерная безопасность;

продовольственная безопасность, энергетическая безопасность;

освобождение всех пленных и депортированных;

выполнение устава ООН;

восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;

возвращение справедливости;

противодействие экоциду.

Стоит отметить, что Китай представил свой "мирный план" по Украине в конце февраля 2023 года. Этот план состоит из 12 пунктов, но не предусматривает вывода войск оккупантов с украинской земли.

Вас также могут заинтересовать новости: