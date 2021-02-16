По словам Дмитрия Кулебы, сейчас нужно работать в рамках Минского процесса и «выжимать» из него максимум для безопасности Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что минский переговорный процесс по урегулированию ситуации на Донбассе сейчас "скорее жив, чем мертв".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместной с министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Иваном Корчоком пресс-конференции в Киеве.

"Минский процесс в настоящее время скорее жив, чем мертв, он еще не исчерпал свой потенциал, поэтому сейчас нужно работать в рамках Минского процесса и выжимать из него максимум возможного для безопасности Украины", - заявил он.

11 февраля в ходе заседания Совета безопасности ООН специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Хайди Грау заявила, что переговоры в рамках ТКГ об урегулировании ситуации на Донбассе зашли в тупик.

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Переговоры по Донбассу в Минске: что известно

Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины - уполномоченная группа представителей Украины, ОБСЕ и России, которая была сформирована как средство для облегчения дипломатического решения войны на востоке Украины.

Главой украинской делегации сейчас является первый президент Украины Леонид Кравчук.

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Автор: Константин Гончаров