Там отметили, что Формула мира президента Владимира Зеленского является единственным путем к миру.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на истерию отдельных лиц относительно прекращения войны на условиях российского диктатора Владимира Путина.

Об этом он сообщил в Telegram. "Уничтожение народов, оккупация чужой территории, заселение ее россиянами - историческая доктрина существования Московии. Буча и Охматдет - это вовсе не совпадение, а целенаправленные действия армии РФ", - отметил Ермак.

По его словам, диктатор Владимир Путин и российский солдат ментально одинаковы.

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"Они хотят, чтобы украинцев в Украине не было. Они стремятся забрать нашу территорию и все, что принадлежит нам. Для этого им нужны слабые мы и это стоит понять многим, кто сегодня готов сдаться и показать слабость. Потому что слабость для россиян - это синоним оккупации", - подчеркнул руководитель ОП.

Он добавил, что история помнит множество примеров геноцида, который осуществляли россияне, забирая чужую территорию, воруя чужие дома, заселяя земли своими людьми. Предшествовали этому слабость или внутренние распри.

Ермак убежден, что Путин хочет, чтобы российскую армию боялись и от нее бежали. "Именно поэтому была Буча, Изюм. А потом - террор Харькова, Херсона, Днепра, Запорожья, Кривого Рога, Киева, многих других городов, городков, населенных пунктов. Удар по Охматдету - это террор и попытка сломать наш дух. Удары по энергетике - это надежда на то, что украинцы оставят территорию. Попытка найти среди нас тех, кто готов сдаться в обмен на иллюзию прекращения террора, и сделать их голоса громче, поссорив нас между собой", - подчеркнул Ермак.

Он добавил, что вслед за такими настроениями идет капитуляция после усиления россиян. "А это означает новую войну через некоторое время и более быструю оккупацию и изгнание украинцев с их земли. Вот это они хотят осуществить сейчас через террор гражданских", - добавил Ермак.

В то же время, он объяснил, чего боятся россияне.

"Нашей силы, которая в единстве. Пока мы боремся, их планы разбиваются. Существование нашего государства и нации сейчас зависит от борьбы. А для нее нужно единство. Истерия о прекращении войны на условиях Путина означает поражение и уничтожение тех, кто сегодня продвигает такие идеи в Украине. Их уничтожат сами же россияне", - подчеркнул Ермак.

Он добавил, что единственный путь к миру - это Формула мира президента Владимира Зеленского, международное право, справедливость.

"Мы не имеем права отступать от принципов под террором. Иначе не будет Украины", - подчеркнул Ермак.

Вероятные переговоры Украины и РФ

В июне кремлевский правитель Путин заявил, что Россия прекратит огонь и пойдет на переговоры, если Украина полностью откажется от Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Путин хочет видеть полный вывод украинских войск из этих четырех областей, чтобы российские войска могли их оккупировать. Также он требует, чтобы Украина отказалась от Крыма. Еще Путин требует от Украины отказа от вступления в НАТО.

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