По словам Дмитрия Кулебы, избранный президент США и его команда переоценивают свои возможности.

Избранный президент США Дональд Трамп и его команда переоценивают свои возможности относительно быстрого окончания войны России против Украины. Об этом в интервью Суспільному заявил экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он напомнил о заявлении будущего представителя Трампа в России и Украине Кита Келлога о "100 днях для того, чтобы найти решение".

"Сначала они резервировали 24 часа, а сейчас уже речь о 100 днях. Я боюсь, что потом будут еще дополнительные промежутки времени", - отметил дипломат.

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Он также отметил, что "мы стали свидетелями официального провозглашения доктрины Дональда Трампа, которая заключается в том, что "никаких правил не существует, существует только одно правило - мой национальный интерес".

"Что будет в ближайшие месяцы, на самом деле, сегодня не знает никто".

В то же время, по мнению Кулебы, поражение Украины в войне "будет провалом Трампа".

"Ты рассказывал, что у Байдена был Афганистан - что Байден опозорил Америку в Афганистане, когда талибы за неделю проехались по всей стране. Ну, так ты проиграл. Там Байден проиграл талибам. А ты в Украине проиграл кому? Россиянам и китайцам. Ты же сам провозглашаешь, что китайцы - твой главный оппонент", - резюмировал экс-министр иностранных дел Украины.

Последние заявления из лагеря Трампа относительно войны в Украине

Как сообщал УНИАН, у Трампа считают, что на окончание войны в Украине уйдут несколько месяцев. По данным Reuters, в команде избранного президента США считают необходимым закрыть для Украины двери в НАТО.

По мнению аналитиков Bloomberg, задача по скорейшему прекращению войны в Украине, поставленная избранным президентом США Дональдом Трампом, будет чрезвычайно трудной для выполнения.

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