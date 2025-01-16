Избранный президент США попытается повторить в Украине "успех" с прекращением огня на Ближнем Востоке.

Задача как можно быстрее прекратить войну России против Украины, поставленная избранным президентом США Дональдом Трампом, будет чрезвычайно трудной для выполнения. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что после того, как Трамп сыграл ключевую роль в прекращении - даже временном - боевых действий в секторе Газа, его цель - повторить этот успех в Украине. Но сделать это будет нелегко.

"На этой неделе Россия атаковала украинскую энергетическую инфраструктуру, включая подземное хранилище природного газа, что она назвала местью за украинские удары с использованием ракет США и Великобритании и после того, как Украина нанесла удар по российским энергетическим активам", - говорится в материале.

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Авторы напоминают, что с прошлого года российские войска неуклонно продвигаются вперед на востоке Украины, и сейчас Путин выдвигает жесткие условия для любых возможных мирных переговоров. В то же время премьер-министр Великобритании Кейр Стармер, чья страна считалась самым решительным военным партнером Украины, занял более осторожный подход, и это играет на руку Москве:

"Трамп, который пообещал как можно быстрее положить конец конфликту в Украине, на прошлой неделе заявил, что готовится к встрече с президентом России. Кроме сохранения примерно 20% территории Украины, которую он контролирует, первым в списке требований Путина является то, что Украина никогда не должна присоединяться к Организации Североатлантического договора".

Издание указывает, что Трамп давно скептически относился к тому, что Украина может вернуть оккупированные земли и не поддерживает ее членство в НАТО.

"Но это еще не все. Российский лидер также полон решимости жестко ограничить Вооруженные силы Украины и свести к минимуму ее связи с трансатлантическим альянсом, оставляя Киеву мало возможностей для защиты от любых будущих нападений", - говорится в статье.

Авторы называют это "возвращением к карательным условиям", которые Россия пыталась продиктовать Украине в первые несколько недель своего вторжения еще в феврале 2022 года.

"Поскольку Трамп готовится принести присягу в понедельник, любые дальнейшие переговоры будут чрезвычайно трудными", - резюмирует СМИ.

Последние заявления из лагеря Трампа относительно войны в Украине

Как сообщал УНИАН, у Трампа считают, что на окончание войны в Украине уйдут несколько месяцев. По данным Reuters, в команде избранного президента США считают необходимым закрыть для Украины двери в НАТО.

Также мы писали о заявлении президента Украины Владимира Зеленского, который сообщил, что встреча с Трампом прорабатывается. Команды из Украины и США уже работают над содержанием и форматом будущей встречи с Трампом после его инаугурации.

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