Благодаря операции в этой области реалии для россиян изменились.

В Курской области Украина не только пополнила фонд для обмена пленными, но и для обмена территориями. Об этом сказал военный обозреватель Денис Попович в эфире телемарафона.

Он не исключает, что Курская операция может расширяться за счет взятия под контроль ВСУ новых российских населенных пунктов.

Попович отметил, что очевидно, что цель операции заключается и в том, чтобы оттянуть от фронта в Украине резервы российской армии. "В стратегическом смысле эта цель заключается в том, чтобы создать обменный фонд - не только человеческий, а как минимум фонд территорий", - подчеркнул он. По его словам, обменный фонд территорий должен быть создан для того, чтобы Украина с сильных позиций выходила на переговоры об окончании войны, которые когда-нибудь начнутся.

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Попович отметил, что переговоры будут, несмотря на то, что сейчас россияне активно говорят, что их не будет. При этом он подчеркнул, что реалии после Курской операции для россиян немного изменились, потому что не только они контролируют наши территории, но и мы - их. "Это поставило их в тупик", - считает эксперт.

Операция в Курской области

Заход ВСУ в Курскую область РФ пополнил обменный фонд рекордным количеством пленных - преимущественно это молодые срочники. Как отмечает Sky News, некоторым пленным россиянам от 19 до 21 года. Они рассказали журналистам о шоке, пережитом из-за вхождения ВСУ в Курскую область. Они сказали, что все произошло очень быстро иони просто сдались.

Мужчины сказали, что их семьи не знают, что с ними произошло. Пленные надеются, что их обменяют на украинских военнопленных в ближайшее время.

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