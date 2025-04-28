Он считает, что Кремль хочет тишины на время проведения парада в Москве.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал Российскую Федерацию пойти на полное и безусловное прекращение огня.

В вечернем видеообращении он назвал объявленное Кремлем трехдневное перемирие, которое якобы продлится с 8 по 11 мая, очередной попыткой манипуляций. По словам Зеленского, основу реальной дипломатии может дать только немедленное и надежное прекращение огня минимум на 30 дней:

"Почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь, чтобы обеспечить Путину тишину на время парада. Мы ценим жизни людей, а не парады. Именно поэтому мы считаем - мир считает, - что нет причин ждать 8 мая. И огонь должен быть прекращен не на несколько дней, чтобы потом снова убивать".

Президент отметил, что в Черкасской области до сих пор пытаются восстановить газоснабжение. В результате российской атаки "шахедами" была повреждена гражданская инфраструктура.

Видео дня

"Россия в очередной раз ударила по объекту, который не о войне, а о людях. Это произошло еще и на фоне требований мира к России завершать эту войну, установить тишину. То есть каждый новый день - новое четкое доказательство, что на Россию надо давить, и давить ощутимо, чтобы они там, в Москве, были вынуждены завершать эту войну - войну, которая только России и нужна", - добавил он.

Путин анонсировал новое перемирие

Как сообщал УНИАН, сегодня в Москве объявили об одностороннем трехдневном перемирии в Украине с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. Россия приурочила его к 80-й годовщине победы во Второй мировой войне.

В Белом доме напомнили, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трампа призвал к полному и постоянному прекращению огня, поэтому он все больше разочаровывается позициями обеих сторон.

Напомним, что с 19 по 21 апреля действовало "пасхальное перемирие", которое Российская Федерация неоднократно нарушала. Тогда президент Украины предложил Кремлю остановить только дроновые и ракетные удары по гражданской инфраструктуре, однако в РФ это предложение не приняли.

Уже 24 апреля российская захватническая армия осуществила массированную атаку на Украину, обстреляв ракетами и дронами ряд городов. Той ночью Воздушные силы фиксировали в небе 215 целей. В Святошинском районе Киева оккупанты попали в обычный жилой дом, убив 12 человек и ранив еще 90.

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