Лучшее время для переговоров с Россией было в 2022 году, когда Украина отражала наступление оккупантов, считает Битюков.

Лучшее время для переговоров с Россией наступит при условии, если Украина будет продолжать наносить ей потери в таком же темпе, как сейчас, хотя бы до конца 2025 года, чтобы российские войска остановились в продвижении. Такое мнение высказал украинский военный медик Глеб Битюков в интервью Радио Свобода.

По его словам, лучшее время для переговоров с Россией было в 2022 году, когда Украина отражала наступление оккупантов.

"Скажем так, тогда бы с нами не сели даже за стол переговоров, потому что тогда Россия была уверена в том, что у нее все получится, и если она не захватит Киев за три дня, то по крайней мере вымучает нас до того состояния, что мы или сдадимся, или она просто медленно захватит те территории, которые она хочет захватить. Тогда было лучшее время для получения иностранной помощи. Вот тогда было бы очень метко, то есть вовремя... Вот тогда можно было бы о чем-то говорить", - отметил он.

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Сейчас же, по мнению Битюкова, не самый плохой момент для переговоров, ведь россиянам не удается быстро продвигаться - линия фронта движется "очень-очень медленно".

"Если вспомнить, что было в прошлом году, когда было наступление на Покровск, и выглядело все так, что вот-вот - и российские войска зайдут в Покровск. Но они не зашли не то, что тогда, они даже сейчас не там, и нам удается их отодвинуть немного назад", - пояснил он.

Медик напомнил, что и до Купянска россияне не дошли, и Константиновку и Часов Яр "не взяли полностью", разве что на Курщине отбили большую свою территорию.

"Но в целом каких-то таких значительных преимуществ, особенно в сопоставлении с тем, сколько они тратят ресурсов, у них нет. Если они раньше штурмовали нас на БТРах и танках, потом на "Жигулях", сейчас на мотоциклах. То есть у них, опять же, нехватка техники, запасы, которые были несметные со времен Второй мировой войны, исчерпались или подходят к окончанию, новых они не успевают произвести", - рассуждает Битюков.

Он предположил, что у россиян объективно силы могут заканчиваться, но они еще этого не понимают, и если продолжать наносить им потери в таком же темпе, вероятно, до конца года ситуация у врага ухудшится.

"Если мы продолжим в таком же темпе хотя бы, то я думаю, что к концу этого года они поймут, что они уже не могут продвигаться, и тогда надо будет что-то с этим делать. Новых захватов нет, отступать они также не могут, возможно, тогда будет лучшее время для переговоров", - высказался боевой медик.

Ситуация на фронте: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, россияне захватили поселок Сухая Балка в Донецкой области. Также, по данным проекта DeepState, за последние сутки враг имел продвижение возле трех населенных пунктов Донецкой области: Константинополя, Дачного и в городе Торецке.

27 апреля от аналитиков DeepState стало известно, что российские войска оккупировали поселок Надиевка в Донецкой области. Генштаб ВСУ самым горячим направлением фронта при этом назвал Покровский. Также там подтвердили, что бои продолжаются в Курской области России.

РФ начала наступление на Константиновку Донецкой области. Как пояснил военный обозреватель Денис Попович, об этом свидетельствует увеличение интенсивности боевых действий на Торецком направлении. В случае захвата Константиновки, считает эксперт, россияне смогут двигаться дальше в сторону последней крупнейшей агломерации на Донбассе, которая находится под контролем Украины, - Славянск и Краматорск.

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