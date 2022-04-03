Российские военные хвастались, что контролируют "территорию от реки Ирпень по направлению к Киеву"

Киевская область освобождена от российских оккупационных войск, но в жилых кварталах обнаружили сотни убитых мирных жителей. 1 апреля в Министерстве обороны РФ заявили о "зачистке" украинских населенных пунктов.

Об этом пишет Медуза.

"Командир одного из подразделений морской пехоты Алексей Шабулин отметил, что в настоящее время российские морпехи проводят поисково-разведывательные действия и осуществляют зачистку населенных пунктов с дальнейшей задачей закрепиться в них", - говорилось в сообщении российского пропагандистского телеканала "Звезда".

Кроме того, российские оккупанты хвастались, что "подразделения ВДВ вместе с морской пехотой пять суток успешно сдерживали украинские силы на направлении Гостомель - Буча - Озера". Также они рапортовали, что якобы контролируют "территорию от реки Ирпень по направлению к Киеву, общей протяженностью пять километров".

Как ранее сообщал УНИАН, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовал кадры из Бучи, свидетельствующие о новых преступлениях российских военных.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "бучанскую резню" умышленным стремлением россиян уничтожить как можно больше украинцев. Он призвал страны "Большой семерки" немедленно ввести новые разрушительные санкции против России.

Министр иностранных дел Элизабет Трасс поделилась впечатлениями после полученной информации о преступлениях российской армии в Буче и других ранее захваченных городах РФ под Киевом.

В свою очередь министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после сообщений о массовых убийствах в Буче анонсировала новые антироссийские санкции.

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