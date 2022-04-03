Россия продолжает вырезать украинские города, несмотря на то, что продолжаются переговоры о мире.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что единственный способ остановить зверства путинских фашистов – продолжать поставки украинской стороне танков, боевых самолетов и зенитно-ракетных комплексов.

Об этом глава МИД Украины написал у себя в Twitter, комментируя резню в Буче.

"Резня в Буче доказывает, что ненависть русских к украинцам нивелирует все, что Европа видела со времен Второй мировой войны. Единственный способ остановить ужасы войны – помочь Украине выгнать оккупантов как можно скорее. Партнеры знают наши потребности. Танки, боевые самолеты, зенитно-ракетные комплексы", – говориться в сообщении.

Как сообщал УНИАН, перед этим Кулеба назвал "бучанскую резню" умышленным стремлением россиян уничтожить как можно больше украинцев. Он призвал страны "Большой семерки" немедленно ввести новые разрушительные санкции против России.

В частности, глава МИД настаивает на: полном эмбарго на нефть, газ, уголь, закрытии всех портов для российских судов и товаров, отключении всех российских банков от SWIFT.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк опубликовал шокирующие фото из освобожденной Бучи, на которых показаны мертвые тела людей со связанными руками, расстрелянные российскими солдатами.

Согласно данным Офиса генерального прокурора Украины, каждые 6 часов российские захватчики в Украине убивают одного ребенка, а еще каждые три часа травмируют одного маленького украинца.

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