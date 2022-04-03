Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после сообщений о массовых убийствах в Буче анонсировала новые антироссийские санкции.

"Фотографии из Бучи невозможно смотреть, это ужасает. Жестокость Путина не имеет никаких пределов, она уничтожает целые невинные семьи. Ответственные за военные преступления должны быть наказаны. Мы сделаем санкции против РФ еще более жесткими и продолжим поддерживать оборону Украины", - написала в Twitter Бербок.