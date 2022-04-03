Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после сообщений о массовых убийствах в Буче анонсировала новые антироссийские санкции.
"Фотографии из Бучи невозможно смотреть, это ужасает. Жестокость Путина не имеет никаких пределов, она уничтожает целые невинные семьи. Ответственные за военные преступления должны быть наказаны. Мы сделаем санкции против РФ еще более жесткими и продолжим поддерживать оборону Украины", - написала в Twitter Бербок.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны G7 ужесточить санкции против России за "бучанскую резню".
Освобождение Бучи: что известно
- 1 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук подтвердил, что украинские военные выгнали российских оккупантов. Отступая, россияне минировали гражданские сооружения, объекты инфраструктуры и некоторые участки в пределах населенного пункта.
- В освобожденном городе украинские военные начали зачистку территории от диверсантов и российских пособников.
- Вечером 2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что всю Киевскую область освободили от российских оккупантов.